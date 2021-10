Contexte

Gens du fleuve, gens de l’île

Sur les traces d’Hochelaga

Roland Viau a notamment publié Enfants du néant et mangeurs d’âmes. Guerre, culture et société en Iroquoisie ancienne (Boréal, 1997), Amerindia. Essais d’ethnohistoire autochtone (PUM, 2015) et Femmes de personne. Sexes, genre et pouvoirs en Iroquoisie ancienne (Boréal, 2000). Il nous présente des extraits de Gens du fleuve, gens de l’île.