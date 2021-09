Contexte

Élections fédérales 2021

Carnets de campagne

Une campagne électorale fédérale, c’est l’occasion de voyager. Pour les chefs de parti comme pour les journalistes. Voici les carnets de campagne rapportés par six chroniqueurs et journalistes de La Presse, de Terre-Neuve à Winnipeg en passant par Saguenay et ailleurs…