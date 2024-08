Profs tiktokeurs, concours de beauté mettant en vedette des femmes générées par l’IA, prix gonflés dans les friperies, dépôts illégaux exigés par des proprios, famille palestinienne sauvée par des Québécois, ados victimes de faux nus, malbouffe à Côte-des-Neiges; entre les textes sur la canicule et le foot, la cohorte de journalistes stagiaires de l’été 2024 n’a pas chômé, et a proposé des sujets qui ont fait jaser! À la photo, notre recrue a touché à tout, des faits divers aux festivals, en passant par les séances photo gourmands.

Découvrez ce que Florence Provencher, Félix Rompré, Tatiana Mulowayi-Pelletier, Justin Vaillancourt, Samira Ait Kaci Ali, Thomas Dussault, Anaïs Desjardins, Adèle Décary-Chen, Megan Foy et Marika Vachon ont retenu de leur expérience dans notre salle de rédaction.

Quelle a été votre affectation la plus marquante?

Florence : Je vais me souvenir longtemps de ma première affectation sur l’installation de dix lavabos dans des cabines de toilette de Polytechnique Montréal pour nettoyer les coupes menstruelles. Malgré le stress de la première affectation, j’ai beaucoup aimé me rendre sur place pour discuter avec ceux et celles qui ont participé à cette initiative et je suis fière de ce premier texte!

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Florence Provencher (à gauche) interroge Joséanne Bélanger-Gravel, conseillère en développement durable au Bureau du développement durable et sociétal de Polytechnique.

Félix : Dans mon cas, il ne s’agit pas d’une affectation particulière, mais plutôt d’un moment marquant qui m’a fait prendre conscience de l’importance et de la pertinence du métier de journaliste. À ma dernière journée de stage, La Presse a reçu une lettre par la poste qui m’était destinée. Une personne m’écrivait sous le couvert de l’anonymat pour me confier un scoop après avoir lu mes articles sur un sujet connexe. Cette personne, experte dans son domaine, me faisait assez confiance pour me donner la tâche de comprendre, de traiter et de dévoiler un enjeu d’intérêt public qui l'affecte personnellement.

J’ai senti à ce moment-là que mon travail avait une importance et que les lecteurs sont réellement interpellés par ce que les journalistes écrivent. J’ai senti que même si j’étais stagiaire, mon travail était pris au sérieux. C’était gratifiant! Félix Rompré, stagiaire 2024

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Félix Rompré (à droite) rencontre le chef des services de la conservation pour Les amis de la montagne, Antonin St-Jean.

Tatiana : Ma toute première affectation m’a le plus marquée. J’ai eu à couvrir une audience à la Cour d’appel du Québec portant sur des fouilles archéologiques visant à découvrir des sépultures illégales de personnes autochtones sur le site de l’ancien hôpital Royal Victoria. Il s’agissait d’une histoire très complexe et sensible, rendue d’autant plus compliquée par le jargon juridique. Je me souviendrai longtemps de cette affectation non seulement parce que ç’a été mon premier article publié dans La Presse, mais aussi parce que c’est l’un des textes qui m’a donné le plus de fil à retordre. J’ai dû trouver un équilibre entre l’aspect légal du dossier, très difficile à comprendre, même pour quelqu’un ayant assisté à l’audience, et le côté humain de cette histoire. Finalement, j'ai fini très tard ce soir-là, mais j’ai réussi à pondre un texte dont j’étais satisfaite.

Ç’a été une expérience inestimable, et j’en suis extrêmement reconnaissante. Tatiana Mulowayi-Pelletier, stagiaire 2024

Justin : Je me souviendrai longtemps du travail de terrain que j’ai fait pour le texte de Vincent Larouche portant sur le motel Saint-Jacques. Voir une opération policière se dérouler sous ses yeux est quelque chose de très impressionnant, et surtout, de super intéressant à raconter. Pouvoir parler sur place à des personnes directement concernées par la situation, comme d’anciens occupants ou des voisins, m’a vraiment mis dans l’action. Comme jeune journaliste intéressé par la couverture de faits divers, c’était poignant à couvrir. C’est le genre d’affectation, comme stagiaire, qui nous sort un peu de notre zone de confort, mais qui s’avère très formatrice.

Samira : La beauté du journalisme, c’est qu’il n’y a jamais deux journées pareilles! Chaque affectation vient avec son lot de moments marquants, mais ce dont je me souviendrai longtemps, c’est d’avoir été témoin des retrouvailles à l’aéroport entre un père palestinien et sa famille ayant fui la guerre au Moyen-Orient. Ce qui m’a le plus touchée, en tant que journaliste, c’est d’avoir reçu l’invitation du père pour assister à ce moment unique en son genre. J’ai senti qu’il me faisait confiance pour raconter l’histoire de sa femme et de ses cinq enfants.

"J’apprends qu’ici on peut prendre la parole librement et faire confiance aux médias", m’avait-il dit au téléphone, quelques jours après l’arrivée de sa famille. Samira Ait Kaci Ali, stagiaire 2024

PHOTO PASCAL RATTHE, LA PRESSE Depuis le 24 juin, la famille Helles est installée dans la maison d’un ami à Québec. Des proches l’ont aidée à trouver un appartement où tout le monde est emménagé en juillet.

Thomas : Sans aucun doute mon article sur l’augmentation de la malbouffe dans le quartier Côte-des-Neiges. J’ai lancé l’idée à la première réunion de sujets du stage, pensant terminer le texte en quelques jours. En fin de compte, j’y ai travaillé tout l’été! Le plus difficile a été de faire un décompte exact du nombre de commerces qui respectaient la définition de restaurant rapide selon le règlement. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j’ai monté la côte, un calepin en main, à : noter les enseignes, compter le nombre de chaises, vérifier le type de vaisselle ou commander toutes sortes de repas, plus ou moins santé, des quatre coins du monde. Bref, beaucoup d’allers-retours pour vérifier que nos données étaient exactes. C’était très formateur. Je connais maintenant tous les noms de rue du quartier par cœur et dans l’ordre!

Anaïs : Je me souviendrai longtemps de l’affectation sur les faux nus entre ados. J’avais proposé le sujet au tout début du stage. Je n’aurais pas cru que j’y passerais près de deux semaines de recherche, tout en travaillant sur d’autres sujets qui nécessitent tous du temps et des recherches différentes. C’est à ce moment que j’ai compris ce que mes maîtres de stage voulaient dire par « avoir plusieurs ronds de poêle en marche » pour produire des articles. Ce texte m’a prouvé que je n’avais pas peur des sujets difficiles ni d’insister pour obtenir l’information souhaitée. Mais je me suis butée à plusieurs embûches par manque d’expérience, de contacts et de compréhension des instances juridiques. Et mon écriture n’était pas à la hauteur de mes attentes.

Cela m’a montré à quel point il me restait beaucoup à apprendre et comment je souhaitais y parvenir, soit en commençant par les bases, avant d’attaquer à nouveau de tels sujets. Anaïs Desjardins, stagiaire 2024

Adèle : Je garderai un souvenir marquant de mon dossier sur les sachets de nicotine. Quand j’ai proposé le sujet, j’imaginais un article plutôt simple sur une tendance qui augmentait chez les jeunes. Rapidement, le sujet a pris de l’ampleur. Je me suis retrouvée à visiter des dépanneurs qui vendaient des sachets de nicotine illégalement avec une caméra cachée. C’est la première fois que je travaillais « undercover » sur le terrain. Évidemment, tout s’est bien passé, mais j’ai senti la pression monter! Avec le terrain et la dizaine d’entrevues que j’ai réalisées, ce dossier a été un projet d’envergure. Après tout ce travail, je suis fière du résultat final, qui met en lumière un problème important.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Adèle Décary-Chen s’est procuré sans peine des sachets de nicotine dans des tabagies de Montréal.

Megan : La couverture d’un match de baseball de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ), où l’ancien lanceur étoile de la MLB Éric Gagné est remonté sur le monticule le temps de quelques manches, à Montréal.

J’ai non seulement eu beaucoup de plaisir, mais je me sentais tellement à ma place! Megan Foy, stagiaire 2024

À mon entrevue de sélection à La Presse, j’avais causé une certaine surprise en mentionnant mes connaissances, mais surtout ma passion pour ce sport. C’est d’ailleurs comme analyste de baseball que j’ai fait mes débuts à la radio. La présence du lanceur québécois était donc pour moi une occasion en or de réaliser un rêve et de couvrir un match de baseball avec des joueurs des Ligues majeures, chose qui n’est pas près de se reproduire au Québec… Si les Expos existaient toujours, vous sauriez où me trouver!

Marika : Je me souviendrai longtemps de ma première affectation, soit celle du lancement de la tournée Boom Bar Panthère de Québec Redneck Bluegrass Project, au bar Chez Maurice, à Saint-Lazare. Sans hésitation et à la conquête des meilleurs clichés, j’ai navigué dans une foule de plusieurs centaines de personnes qui avaient le cœur à la fête. J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette affectation qui m’a bien préparée pour la suite du stage.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le groupe de musique Québec Redneck Bluegrass Project a livré son premier concert de l’été au bar Chez Maurice à Saint-Lazare le 7 juin dernier.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE On retrouve JP « Le Pad » Tremblay avec sa guitare et sa voix dans le groupe Québec Redneck Bluegrass Project.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Madeleine Bouchard, violoniste du groupe Québec Redneck Bluegrass Project.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Nicolas Laflamme joue de la mandoline au sein du groupe Québec Redneck Bluegrass Project. 1 /6











De quel texte êtes-vous le plus fiers?

Florence : Je suis particulièrement fière de mon dossier sur Miss AI, premier concours mondial de beauté qui met en vedette des femmes générées par l’intelligence artificielle. J’ai mis beaucoup d’efforts sur ce dossier et je suis très satisfaite du résultat, tout comme je suis reconnaissante de la confiance qui m’a été accordée pour le mener à terme. Ce sujet avait soulevé plusieurs questionnements chez moi lorsque j’étais tombée dessus et j’ai été bien heureuse de voir que le dossier a fait réfléchir de nombreux lecteurs sur les capacités de l’intelligence artificielle ainsi que sur les standards de beauté. Et ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de correspondre avec une intelligence artificielle comme j’ai pu le faire pour ce dossier!

Félix : Après avoir écrit mon tout premier article à La Presse, je dois dire que j’étais assez fier de moi. Le texte traitait d’un grand classique… la canicule! J’ai passé la journée complète à parcourir la ville de Montréal à la recherche de témoignages. Ce fut un travail de terrain très stimulant et intense, surtout à cause de la chaleur. De retour dans la salle de rédaction, je me suis installé au clavier pour rédiger le plus rapidement possible mon article. J’étais sur le point de finir d’écrire quand ma maître de stage, Gabrielle Duchaine, m’a dit : « Je sais que ce n’était pas prévu, mais finalement, ça va être toi, la une! » J’ai dû adapter mon texte en conséquence à la dernière minute. Ça ne faisait même pas deux jours que j’avais commencé et déjà, La Presse me donnait la chance de paraître en première page.

Tatiana : Mon texte sur les friperies qui revendent des articles à un prix plus élevé que celui qui a été payé par les premiers acheteurs a demandé beaucoup d’efforts, mais le résultat final était très gratifiant. Je me suis promenée à travers Montréal et même à Laval pour prouver qu’il s’agit d’un problème répandu. J'ai passé des heures à fouiller parmi les objets éclectiques à la recherche de ces prix gonflés. Je suis aussi très fière de cet article parce qu’il a généré beaucoup d’engouement et m’a valu d’être invitée à la radio. J’ai hésité longtemps avant d’accepter l’entrevue, car j'étais assez stressée, mais les encouragements de mes maîtres de stage et de mes collègues stagiaires m’ont aidée à surmonter cet obstacle. Au final, ça s’est très bien passé!

Justin : Je suis particulièrement fier du texte « Les gens se débarrassent de tout », qui portait sur la quantité de déchets générés lors des déménagements du 1er juillet, ainsi que de la galerie photo faite ensuite. Ça peut paraître étrange comme choix, mais c’est un texte sur lequel j’ai beaucoup travaillé, fait des appels et du terrain, et je pense que ça a paru dans le résultat final. Au départ, c’est une affectation qui me semblait un peu standard, un classique qui revient d’année en année. Je pense que de faire l’effort de me rendre dans des endroits qui nous intéressent généralement peu comme journaliste, comme un dépotoir, a été payant. Au final, c’est l’ensemble du résultat qui me rend fier parce que j’ai mis du temps sur un reportage qui m’apparaissait un peu rébarbatif, mais qui a été formateur et agréable à réaliser.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Justin Vaillancourt

Samira : Le texte dont je suis le plus fière est un mystère que j’ai réussi à élucider et à raconter. De mystérieux « Bonjour-Hi » peints au pochoir ont commencé à apparaître à Notre-Dame-de-Grâce, sur des trottoirs, des commerces et même sur une SAQ du quartier. Plusieurs internautes se questionnaient sur l’identité de ce Banksy du bilinguisme et sur le message qu’il voulait faire passer alors j’ai décidé d’enquêter. J’ai interrogé quelques « suspects » trouvés sur les réseaux sociaux sans succès. Pendant ce temps, j’ai reçu un courriel anonyme du manifeste rédigé par l’artiste autoproclamé. J’étais si près du but! J’ai suivi mon instinct et j’ai repris le téléphone, puis j’ai finalement obtenu une confession, sans laquelle je n’aurais pas pu sortir l’histoire. J’étais vraiment fière d’avoir mené ma toute première enquête dans le cadre de ce stage.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La variante canine du graffiti, devant un parc à chiens de Notre-Dame-de-Grâce

Thomas : C’est le texte de portraits d’enseignants non légalement qualifiés. J’ai moi-même été enseignant de français au secondaire l’automne dernier sans expérience et j’avais remarqué que bien que ce sujet fasse souvent surface dans l’actualité, aucun média n’était allé à la rencontre de ces enseignants. Il était important selon moi d’offrir une vision personnelle de l’année scolaire difficile qui venait de se terminer du point de vue de ces personnes qui ont pu être instrumentalisées pour dénoncer certains problèmes en enseignement. J’ai adoré faire les entrevues. J’ai pu rencontrer des enseignants passionnés et qui ont persévéré malgré la multitude d’embûches sur leur chemin. Il ne faisait aucun doute à mon esprit qu’ils avaient l’enseignement dans l’âme, même sans avoir fait d’études universitaires sur ce sujet.

Anaïs : Plusieurs textes m’ont marquée, comme celui sur l’itinérance et l’insécurité dans le Quartier chinois. Cela dit, le texte dont je suis le plus fière est celui qui m’a le plus sortie de ma zone de confort. Je n’aurais jamais cru rédiger un article sur les vols paraboliques de l’Agence spatiale canadienne (ASC) pendant mon stage. Ces vols créent 16 périodes de microgravité pour tester de nouveaux appareils pour mesurer les signes vitaux des astronautes canadiens et mettre à l’essai une machine d’exercices physiques. Sur le terrain, j’ai rencontré l’équipe de l’ASC. Poser toutes les questions qui piquaient ma curiosité pour comprendre un sujet complexe a été très stimulant. Vulgariser l’utilité des vols et des tests, tout en y ajoutant un volet humain, a été un défi. Mais j’y ai mis ma touche personnelle et ma sensibilité pour parler d’un sujet important et mal compris. J’ai pu découvrir un amour pour les sujets scientifiques, qui traitent d’avancées importantes. Le reportage m’a même donné une nouvelle idée : ultérieurement, prendre part à un vol pour vivre l’expérience et en parler d’une manière différente.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Anais Desjardins (à droite), sur le tarmac de l’aéroport de St-Hubert.

Adèle : Je suis particulièrement fière du premier article que j’ai écrit lors du stage, qui portait sur un concert à la Maison symphonique. Avant cet été, je n’avais jamais fait de journalisme, mais j’avais de l’expérience en musique et un intérêt pour la culture. Ç’a donc été un défi amusant d’assister à une répétition d’un orchestre à la Maison symphonique et de faire une entrevue avec un chef d’orchestre. Je me suis plutôt bien débrouillée et j’ai reçu de bons commentaires sur l’article, ce qui m’a mise en confiance! C’est aussi cet article qui m’a permis de continuer à écrire pour la section des Arts tout le long du stage, ce que j’ai adoré faire.

Megan : Pour moi, c’est l’article « Enseignants et influenceurs | "Manque de jugement" ou pédagogie ludique? » : j’avais proposé d’aborder l’enjeu dès le début de mon stage. Ce sujet a fait la une de La Presse, mais est aussi devenu l’un des sujets les plus discutés de la journée dans les médias. En plus d’avoir bouclé mon article très tard, je dois avouer que je n’ai pas beaucoup dormi la veille de sa publication! C’est là que j’ai vraiment saisi l’impact que peuvent avoir nos textes en tant que journaliste, mais surtout que peuvent avoir nos recherches et nos entrevues. Écrire le texte, ce n’est que 20 % du travail, comme dirait l’une de nos maîtres de stage.

J’ai également reçu beaucoup de commentaires après la publication du dossier, ce qui a confirmé que l’enjeu méritait d’être discuté, mais aussi, mon désir de bien faire mon travail pour les lecteurs. Megan Foy, stagiaire 2024

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Megan Foy

Marika : La série de photos dont je suis le plus fière est celle du tour des murales de Montréal… à vélo électrique! C’était la première fois que je prenais des photos en pédalant. Ce défi m’a demandé beaucoup de concentration : je devais réfléchir à mes actions, gérer mon appareil… et mon vélo. C’est une affectation qui m’a sortie de ma zone de confort en plus de me faire découvrir Montréal sous un nouvel angle.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Premier arrêt : une œuvre de Mono Sourcil, près du 4719, rue Berri

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Une œuvre signée Insane 51, près du 4804, rue Rivard

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Thom Seivewright, notre guide certifié, devant la murale d’Ola Volo, au 5605, avenue de Gaspé

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le style de Scan, facilement reconnaissable. Dans le stationnement du 103, avenue du Mont-Royal.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Une oeuvre de l'artiste italien Millo, vue du stationnement de l'entrepôt Pajar, au 103, avenue du Mont-Royal.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Œuvre de Bordalo II à l’angle des rues Saint-Dominique et Marie-Anne

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Cohen vu par Ledo, au 4000, rue Saint-Dominique

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE L’art magnétique, hommage à Jean Paul Riopelle par Marc Séguin, au 625, rue Milton 1 /8