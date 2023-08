Stages d’été à La Presse

Le rôle de maître de stage avec les journalistes Josée Lapointe et Marc-André Lemieux

La Presse accueille cet été une nouvelle cohorte de stagiaires en journalisme et en photojournalisme. Les 10 candidats sélectionnés feront leurs premières armes dans notre salle de rédaction, sous la supervision de reporters et photographes chevronnés. Leurs textes et photos seront publiés sur nos trois plateformes : La Presse+, lapresse. ca et l’application mobile. Cette année, ce sont les journalistes Josée Lapointe et Marc-André Lemieux qui chapeautent le programme. Ils nous parlent des objectifs des stages et de leur rôle.