Rencontre numérique exclusive - Mercredi 3 mai à 12 h

Le métier de photojournaliste

Chaque jour, nos photojournalistes se rendent sur le terrain afin d’immortaliser les faits, capter l’émotion en direct et faire parler les images qui façonnent les petits et grands évènements du quotidien. Le mercredi 3 mai à midi, les photographes Josie Desmarais, Olivier Jean et Martin Tremblay vous invitent dans les coulisses de leur métier lors d’une rencontre numérique exclusive pour nos donateurs. La discussion sera animée par François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président, Information.