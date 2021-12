Cette semaine, des journalistes et photographes ont pris par surprise des centaines de donateurs en les appelant pour les remercier de leur soutien. Ils ont pu avoir des échanges captivants avec les lecteurs et leur souhaiter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Presse

« Ce fut vraiment agréable de jaser avec eux, de répondre à leurs questions et même de leur suggérer des séries à regarder pendant les Fêtes! », confie le chroniqueur culturel Hugo Dumas, qui a notamment eu la chance de discuter avec une admiratrice qui lit religieusement chacun de ses textes. « Nous avons les meilleurs lecteurs du monde! », reconnaît-il.

« Dire merci, et se faire dire merci en retour pour l’information qu’on écrit, c’était plaisant et motivant », renchérit quant à elle la chroniqueuse aux affaires Marie-Eve Fournier.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « Très souvent, mes sujets de chroniques me viennent de lecteurs qui ont pris le temps de m’écrire leur histoire, leurs frustrations ou leurs questions, indique Marie-Eve Fournier. Pour couvrir les finances personnelles et la consommation, ce lien est carrément essentiel. Donc, pour moi, ça allait de soi de prendre quelques heures pour enrichir davantage cette relation privilégiée en appelant les lecteurs qui sont assez attachés à La Presse pour y contribuer financièrement. »

L'ambiance était joyeuse et fébrile dans les bureaux du quotidien ce lundi, alors que se sont joints à eux pour l’occasion, Mayssa Ferah, Chantal Guy, Stéphanie Grammond, Suzanne Colpron, David Boily, Vincent Larouche, Marc Cassivi, Paul Journet et Martin Tremblay. Les locaux du Vieux-Montréal vibraient au rythme des rires et discussions, si bien que François Cardinal, vice-président à l’Information, a lui aussi mis ses tâches de côté pour décrocher le combiné.

« Quand j’ai vu et entendu la salle de rédaction bourdonner pour la première fois depuis le début de la pandémie, ça m’a donné envie de me joindre à tous ces journalistes visiblement heureux de parler à nos donateurs pour les remercier de vive voix, admet celui qui occupe également le poste d’éditeur adjoint. J’ai donc pris le téléphone pour les écouter, pour connaître les raisons de leur grande générosité. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Hugo Dumas, François Cardinal, Marc Cassivi et Stéphanie Grammond discutent ensemble entre quelques appels.

L’éditorialiste Stéphanie Grammond, qui dirige notamment la section Contexte, a été frappée de découvrir, au fil de ses appels, à quel point les donateurs forment une communauté tissée serrée : « Plusieurs sont d’anciens camelots. D’autres ont un lien particulier avec le journal, comme cette lectrice qui m’a raconté que son père et son grand-père avaient été photograveurs chez nous. » Tous lui ont dit que La Presse était profondément ancrée dans leur rituel quotidien.

Isabelle Hachey, Olivia Lévy, Gabrielle Duchaine, Katia Gagnon, Caroline Touzin, Marc-André Lussier, Maxime Bergeron, Alexandre Pratt ont aussi joint nos donateurs à l’improviste, ce jeudi, mais à distance cette fois, puisque le télétravail est de nouveau recommandé par le gouvernement Legault.

« Quelles que soient les circonstances, il était important pour nous de leur offrir un petit cadeau, une pensée en ce temps des fêtes, parce que leur appui est pour nous très précieux », explique Émilie Russo, directrice du développement philanthropique. Grâce à ses donateurs, La Presse peut réinvestir dans sa mission d’offrir une information de qualité, accessible et gratuite pour tous.