Alors que 2021 tire à sa fin, nos journalistes, chroniqueurs, éditorialistes et photographes vous invitent à plonger avec eux dans les événements qui ont marqué l’actualité cette année.

LA PRESSE

Comment les ont-ils vécus? Quels ont été leurs défis et leurs bons coups? En compagnie de nos animateurs Rose-Aimée Automne T. Morin et Marc Cassivi, ils dresseront le bilan des derniers mois et vous dévoileront des anecdotes inédites sur les coulisses de leur métier. Un rendez-vous virtuel gratuit exclusif à nos lecteurs-contributeurs à ne pas manquer le mercredi 8 décembre à 19 h 30!

Jeux olympiques sans spectateurs, élections en pleine pandémie, enquêtes sur l’exploitation sexuelle des mineurs et reportages sur les drames vécus en CHSLD... le moins que l’on puisse dire, c’est qu’encore une fois cette année, les membres de notre salle de rédaction ont été témoin de moments importants et mis la lumière sur des histoires d’envergure. Pour la 10e édition de notre revue de l’année, notre équipe vous promet des discussions captivantes, diffusées en direct d’Oasis Immersion, un vaste espace de projection situé au Palais des congrès de Montréal.

Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour notre équipe, nous vous invitons à nous les faire parvenir à l’aide de notre formulaire. La parole est à vous!

Vous souhaitez devenir contributeur et soutenir vous aussi la mission de La Presse d’offrir une information de qualité, gratuite pour tous? Cliquez ici!