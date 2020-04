François Cardinal

La Presse

Bonjour Monsieur Demers,

C’est une excellente question, surtout quand on sait que la section Débats reçoit environ 100 000 textes, bon an, mal an.

Je sélectionne les textes pour publication avec le directeur de ma section, Marius Marin, en tenant compte de plusieurs facteurs. Le sujet doit être d’actualité, par exemple. L’angle proposé doit aussi être original, le traitement doit être rigoureux et le texte doit être accessible et écrit pour un large public.

Nous veillons aussi à respecter la plus grande parité possible entre hommes et femmes. Et enfin, nous nous assurons d’une diversité d’opinion qui reflète les courants qui animent le débat au sein de la société québécoise.

Ce sont toujours des choix déchirants, surtout dans les contextes de crise comme celui dans lequel nous sommes actuellement plongés puisque le nombre de textes envoyés bondit alors de manière spectaculaire.

François Cardinal

Éditorialiste en chef, directeur principal section Débats