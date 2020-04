Éric Trottier

La Presse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les temps sont difficiles, pour plusieurs d’entre nous. Nous vous parlons, depuis plusieurs semaines, des défis vécus par les médias, qui doivent trouver des solutions créatives pour aller chercher de nouveaux revenus, et poursuivre leurs activités. Mais pour que chacun puisse survivre, et parce que nous avons besoin d’un écosystème diversifié, nous devons également nous serrer les coudes et faire preuve de solidarité les uns envers les autres.

À La Presse, nous avons pris la décision d’héberger, durant toute la période de confinement, et aussi longtemps que durera la crise liée à la COVID-19, le magazine L’Itinéraire. Une fois par mois à compter du 2 mai, vous pourrez retrouver ce magazine d’économie sociale dans un onglet dédié de La Presse+. Par ce geste, nous souhaitons permettre à L’Itinéraire et à ses camelots de poursuivre leurs opérations, malgré la précarité de leur situation.

L’Itinéraire est un magazine créé, et habituellement distribué dans les rues de différentes villes québécoises, par des camelots ayant connu l’itinérance, la dépendance, ou souffrant de problèmes de santé mentale. Accompagnés par une équipe dévouée, ces camelots écrivent des textes, vont à la rencontre des gens, s’ouvrent au monde et partagent leur univers. Mais aujourd’hui, le magazine n’est plus distribué, faute de clients dans les rues et en raison du confinement ordonné par le gouvernement.

La survie même du magazine est menacée, de même que le salaire que les camelots tirent de leurs ventes, qui leur permet normalement d’arrondir des fins de mois que l’on devine difficiles.

En publiant temporairement ce magazine dont la mission sociale demeure des plus nobles, nous souhaitons lui donner la visibilité nécessaire pour contribuer à aider ses camelots à poursuivre leurs objectifs courageux et ambitieux, d’améliorer leurs conditions de vie et ainsi retrouver un peu d’espoir.

Parce que de l’espoir, en ce moment, nous en avons tous et toutes besoin.

Bonne lecture!

Éric Trottier

Éditeur adjoint, La Presse