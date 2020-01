En mai 2018, La Presse innovait en adaptant son modèle en structure à but non lucratif. Cette transformation a permis à l’entreprise de diversifier ses revenus en obtenant des contributions de ses lecteurs, des dons de grands donateurs, de l’aide publique annoncée par les gouvernements fédéral et provincial, en plus de ses revenus publicitaires.

La Presse publie aujourd’hui son premier rapport d’activités qui dresse un bilan des grandes enquêtes, des reportages et des dossiers spéciaux publiés, ainsi que des nouvelles initiatives mises en place au cours de la dernière année.

Consultez le rapport d’activités

Dans un deuxième temps, le samedi 1er février prochain, La Presse publiera sur toutes ses plateformes un dossier qui fait le point sur la situation financière de l’entreprise et sur les nouveautés à venir en 2020.