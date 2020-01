Partout au Québec, des gens ordinaires se démarquent par leur humanisme et leur engagement social. Loin des projecteurs, ces personnes changent le monde qui les entoure et inspirent les autres à se dépasser à leur tour. La Presse entend désormais honorer le travail de ces héros de l’ombre : chaque mois, notre chroniqueuse Marie-Claude Lortie racontera l’histoire de l’un d’entre eux dans La Presse+ et sur nos plateformes web et mobile.

Vous connaissez une personne qui correspond à ce profil? Vous aimeriez qu’elle obtienne la reconnaissance qui lui est due? Soumettez dès maintenant sa candidature, accompagnée d’un texte de présentation d’au maximum 300 mots, en écrivant à heros@lapresse.ca.

Chaque mois, un groupe de six journalistes de La Presse sélectionnera un modèle inspirant parmi les candidatures reçues. Nous espérons que vous serez nombreux à nous écrire. On n’a jamais trop de modèles inspirants!

Au plaisir de vous lire!

· La direction de l’information