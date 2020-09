La couverture d’une élection présidentielle, particulièrement en temps de pandémie, présente des enjeux de logistique et d’organisation importants pour une équipe de journalistes et de directeurs de l’information. Le défi est de taille et la rigueur est plus importante que jamais afin d’assurer aux lecteurs des textes justes, précis, qui rendent compte de ce qui se passe sur le terrain.

Afin de souligner l’engagement de nos lecteurs-contributeurs à soutenir le journalisme de qualité, La Presse leur fera parvenir une infolettre tous les mercredis, pendant quatre semaines consécutives. Celle-ci contiendra un billet de Richard Hétu, notre correspondant aux États-Unis, sur les coulisses de son métier et une carte postale de nos journalistes et chroniqueurs sur le terrain. Le premier envoi sera fait le mercredi 30 septembre.

De plus, les lecteurs-contributeurs recevront une invitation pour participer à une rencontre par visioconférence qui aura lieu à quelques jours du verdict électoral du 3 novembre. Nos chroniqueurs et des invités débattront des grands enjeux et répondront aux questions des lecteurs-contributeurs.

La communauté des lecteurs-contributeurs est maintenant forte de plus de 51 000 membres actifs. Sur une base mensuelle, La Presse leur fait parvenir une infolettre avec entre autres des portraits des artisans de la salle de rédaction et des comptes-rendus sur les initiatives prises pour assurer sa mission d’information, afin qu’ils puissent saisir toute l’importance et l’impact de leur contribution.