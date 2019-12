La période des fêtes est l’occasion parfaite pour faire une pause, souffler un peu, et revivre les événements qui ont marqué l’année! Voici quelques reportages à ne pas manquer.

Tout au long du congé des fêtes, les journalistes de la section Actualités vous proposeront un retour sur les événements les plus importants de la dernière décennie. En plus de tous les grands enjeux de la sphère politique, vous serez en mesure d’apprécier l’impact des avancées de la science et de constater l’accélération dans la transformation de nos mœurs.

L’édition du 28 décembre fera une place toute spéciale à la photo! Les photographes de La Presse ont été témoins des événements marquants des dix dernières années. Ils ont parcouru la province, le pays et le monde. Leurs images, précieuses et percutantes, témoignent de cette décennie qui s’achève.

De la mi-décembre à la fin de l'année, la section Arts publie une série de palmarès 2019 déclinée dans toutes les sphères culturelles. De plus, le 4 janvier, ce sera le spécial Rentrée télé.

Le 2 janvier, c’est tout en humour que le journaliste sportif Richard Labbé vous proposera un calendrier d’événements loufoques qui risquent d’arriver en 2020 … ou peut-être pas.

Pour les lecteurs de La Presse+, vous pourrez consulter une rétrospective de quatorze de nos grandes enquêtes publiées en 2019. Un petit bijou disponible en format hors-série dans la vitrine de votre application.

Joyeuses fêtes!