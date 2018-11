Katherine Waterston applaudit le travail de J.K. Rowling

Katherine Waterston reprend son rôle dans le deuxième volet d'une série de cinq films des Fantastic Beasts (Les animaux fantastiques), écrite par J.K. Rowling, et qui nous replonge dans le monde des sorciers décrit dans la saga Harry Potter. Fille de l'acteur et producteur Sam Waterston, l'actrice américaine a toujours baigné dans le milieu cinématographique, tout comme sa soeur et ses frères.

Dernièrement, vous avez joué dans Alien: Convenant, et puisque vous jouez dans Fantastic Beasts, vous semblez aimer incarner des personnages qui ont des scènes de combat.

Oh non, ce n'est pas quelque chose que je recherche! C'est plutôt arrivé par hasard. Mais j'aime jouer des personnages qui ont des combats intérieurs. Je ne veux surtout pas des personnages unidimensionnels. J'aime quand le personnage qu'on me propose me surprend dès la première lecture et que ça me prend un peu de temps avant de vraiment saisir tout ce qu'il est. Comme tous les êtres humains, en fait!

Dans l'univers de J.K. Rowling, les rôles de femmes sont complexes.

Dès que j'ai su que je faisais partie de cet univers, je savais que ce serait le cas. Et je n'avais même pas encore lu le scénario. Je savais qu'elle était une de ces créatrices qui présentent les femmes de façon réaliste, comme nous sommes dans la vraie vie. Lorsque j'ai lu le scénario, j'étais tellement fière et tellement honorée de jouer Tina Goldstein. Parce que c'est un rôle fort, un peu en marge de ce qu'on nous propose habituellement, c'est-à-dire qui représente une femme intelligente et d'une grande force, mais qui peut aussi être confuse et inquiète... Ce type de personnalité, un super mélange de confiance et d'insécurité, est plus souvent attribué à des hommes qu'à des femmes. J'avais tellement hâte de la jouer.