Gilles Lellouche et Le grand bain: aquaplanage

Une autre famille

Si Le grand bain emprunte d'abord les accents d'une vraie comédie, il reste que Lellouche a quand même donné de la profondeur à son récit. Il a aussi su faire écho à la grisaille collective qui atteint plusieurs de ses contemporains.

«Quand je me suis mis à écrire, la réalité était plutôt triste autour de moi, explique-t-il. Mes compatriotes me semblaient éteints, désillusionnés. Il y avait, particulièrement chez les hommes, une dépression latente, peu importe la catégorie sociale. Et puis, un jour, Jacques Séguéla [un publicitaire réputé en France] a lancé cette phrase terrible, qui est restée dans l'inconscient collectif: "Si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie." Ça m'a vraiment choqué.»

Pour choisir les acteurs qui feraient partie de son équipe, Gilles Lellouche n'a pas fait appel à sa bande de potes habituelle, hormis Guillaume Canet. Il s'agit d'un choix délibéré. Tout comme l'est aussi celui de ne s'attribuer aucun rôle devant la caméra et de complètement rester derrière.

«Je ne voulais pas faire Les petits mouchoirs à la piscine, en fait! J'ai eu envie de sortir de ma zone de confort, de me confronter à d'autres gens, à d'autres façons de fonctionner, de travailler. La diversité et le mélange des genres correspondent à l'idée que je me fais du cinéma. Je suis allé chercher des acteurs d'horizons très différents et je les ai mélangés. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'avaient jamais tourné ensemble. Ils se sont retrouvés avec des gens qui, a priori, ne sont pas de leur chapelle, dans une piscine, en maillot de bain, à s'entraîner. Et ça a marché. C'était un peu surréaliste, mais l'ambiance était très joyeuse. Et puis, je tenais à ce que face à eux, il y ait de vrais beaux personnages féminins, qui ne relèvent pas du tout du cliché.»

Le facteur Amalric

Sur le plateau de Belles familles, un film de Jean-Paul Rappeneau dans lequel ils se donnaient la réplique, Gilles Lellouche a mentionné à son partenaire de jeu, Mathieu Amalric, qu'il était en train d'écrire l'histoire du Grand bain. Deux ans plus tard, alors que le scénario était terminé, il a pensé à l'acteur pour incarner le personnage de Bertrand, un type atteint de dépression, pratiquement incapable de bouger depuis deux ans.

«J'ai envoyé un texto à Mathieu pour l'inviter dans un café le lendemain, et il m'a répondu en me demandant s'il devait se présenter avec son maillot et un bonnet ! L'idée avait déjà fait son chemin dans sa tête. Je suis arrivé avec une copie du scénario pour lui et il m'a donné son accord tout de suite, sans même le lire! Quand Mathieu Amalric valide votre projet, ça vous donne des ailes. À partir du moment où il a été de l'aventure, tous ceux que j'ai approchés - Benoît [Poelvoorde], Jean-Hugues [Anglade], Guillaume [Canet], Philippe [Katerine] et les autres - ont dit oui tout de suite. Ça a été d'une simplicité incroyable.»

De son passage à Montréal, Gilles Lellouche gardera en outre le souvenir de cette projection inusitée, organisée à la piscine du Centre sportif MAA lundi dernier.

«Ils ont fait fort, vraiment!»

Le grand bain est présentement à l'affiche.