Brigitte Poupart, une metteure en scène libre

«Prendre des risques»

«J'ai la préoccupation de briser le quatrième mur», dit Brigitte Poupart, qui a aussi travaillé à plusieurs reprises avec le chorégraphe Dave St-Pierre (What's Next, Un peu de tendresse bordel de merde).

D'avoir sa propre compagnie, Transthéâtre, a permis à Brigitte Poupart de «prendre des risques». En 1999, elle a présenté W.C. à l'Espace Go. «Il y avait juste des femmes sur scène», souligne-t-elle.

«Très tôt dans mes spectacles, il y a eu des vidéos», souligne l'artiste, aussi fascinée par la réalité virtuelle. Pour Cérémonials, pièce sur la perte des rituels religieux présentée en 2004 à Espace Go, «il y avait de multiples écrans qui roulaient en même temps».

Brigitte Poupart est à la fois derrière des spectacles avant-gardistes et des galas grand public comme celui de l'ADISQ.

«Louis-José Houde et moi, on formait tout un duo, lance-t-elle. J'ai dû arrêter il y a deux ans pour me consacrer à mes projets...»

Notamment une résidence de six mois à New York pour l'écriture d'un film, et la mise en scène du spectacle Luzia du Cirque du Soleil.

Une touche-à-tout, cette Brigitte Poupart, donc. Avec le recul, il n'est pas étonnant que son meilleur souvenir du Conservatoire, ce soit les «ateliers libres». «C'est là que j'ai commencé à avoir du plaisir.»