Rupert Everett: le tournant

Rupert Everett incarne Oscar Wilde dans The Happy Prince, un film dont il signe aussi le scénario et la réalisation.

«Le Canada est un pays incroyable, où tout semble tellement mieux organisé en regard des valeurs plus progressistes, ajoute-t-il. Mais il est évident qu'à titre de minorité, on se doit d'être toujours vigilant quand la majorité se met en colère.»

Largué du jour au lendemain

Grâce à des films comme Dance with a Stranger et My Best Friend's Wedding, Rupert Everett a été l'un des acteurs les plus sollicités des années 80 et 90. Selon son propre dire, le milieu l'a largué du jour au lendemain. En conséquence, les propositions se sont faites beaucoup plus rares au cinéma.

«À une certaine étape de ta carrière, le monde commence à tourner sans toi, fait-il remarquer. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à avoir vécu ce phénomène. Si tu veux poursuivre, tu dois continuer et te réinventer. J'ai été très chanceux d'avoir le théâtre. J'ai aussi écrit. Ce film a mis 10 ans à se faire et cela ne me surprend pas vraiment. Ce qui était relativement facile hier est devenu extrêmement complexe aujourd'hui. Pour être bien honnête, je crois qu'à Hollywood, personne ne souhaitait faire des affaires avec Rupert Everett non plus. Je ne saurais dire pourquoi. Si j'étais allé cogner aux portes plus tôt, ç'aurait été sans doute plus facile.»

Colin Firth à la rescousse

Colin Firth et Rupert Everett ont pratiquement commencé leur carrière cinématographique ensemble en se donnant la réplique dans Another Country, une adaptation de la pièce de Julian Mitchell, portée à l'écran par Marek Kanievska en 1984. Depuis, les deux acteurs sont des amis très proches. Ils se retrouvent dans The Happy Prince.

«Colin arrive au début et à la fin, indique le cinéaste. J'ai voulu qu'il ait une tenue vestimentaire qui rappelle celle qu'il portait dans Another Country, car je souhaitais qu'il y ait une petite trace de ce film dans le mien. Je dois aussi dire que sans Colin, The Happy Prince n'aurait pas pu être fait. Quand est venu le moment de trouver de l'argent, il est évident que le nom de Colin m'a bien servi. Il ne m'a jamais laissé tomber et je lui en serai éternellement reconnaissant.»

Rupert Everett ne sait pas encore dans quelle direction la vie le mènera, mais The Happy Prince marque pour lui une étape importante.

«Réaliser ce film a certainement changé quelque chose en moi. Il s'agit en tout cas d'un tournant. Assurément.»

The Happy Prince prendra l'affiche le 26 octobre.