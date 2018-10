Michèle St-Arnaud: «Ce sont les défis que j'aime»

«Étudiante, j'étais caissière au Cinéma Outremont. Je voyais tous les films et j'y ai fait mon éducation cinématographique», raconte Michèle St-Arnaud.

C'est par accident qu'elle s'est retrouvée sur un plateau de tournage. Celui d'un film appelé Tomorrow Never Comes, sorti en 1978. «J'étais troisième assistante à la réalisation, et cela a été très désagréable.»

Elle s'est ensuite laissé convaincre d'avoir une expérience de tournage plus positive sur Éclair au chocolat de Jean-Claude Lord, avant de se retrouver sur le plateau des Bons débarras de Francis Mankiewicz, où sa passion pour le cinéma est née. «Quel beau souvenir», lance-t-elle.

À l'époque, son poste actuel de directrice de lieux de tournage (location manager) n'existait pas. «C'était de petites équipes.»

Enceinte de son premier enfant, Michèle St-Arnaud voulait un horaire de travail plus sain quand on l'a pressentie uniquement pour repérer les lieux de tournage d'un film américain pour la télévision, Descending Angel. «Depuis ce temps, je n'ai jamais arrêté.»

Michèle St-Arnaud a repéré les lieux de tournage de nombreux films et séries télé: Le polygraphe de Robert Lepage, Le violon rouge de François Girard, Catch Me If You Can et The Terminal de Steven Spielberg, The Curious Case of Benjamin Button de David Fincher, Brooklyn de John Crowley, etc.

Merci à la technologie

Actuellement, elle bosse sur le film Midway, qu'on tourne présentement à Montréal et qui met en vedette Mandy Moore et Woody Harrelson. Il s'agit de sa troisième collaboration avec le réalisateur Roland Emmerich, qui a déjà tourné les films Stonewall, White House Down et The Day After Tomorrow au Québec.

Après avoir bouclé des scènes de guerre navale à Hawaii, l'équipe de Midway est à Montréal. «Il y a beaucoup de studio, mais j'ai des défis intéressants, dont reproduire une salle de bal dans un hôtel d'Honolulu. Je dois aussi transformer un sous-sol d'église en bunker d'espionnage.»