Free Solo: le mystère Alex Honnold

(TORONTO) Le 3 juin 2017, le grimpeur américain Alex Honnold marque le monde de l'escalade en gravissant El Capitan, un mur de 900 m dans le parc de Yosemite, sans corde. Aucune erreur n'est permise. Un faux mouvement et c'est la chute mortelle. C'est un exploit sans précédent que dépeint le film Free Solo, primé au Festival international du film de Toronto et présenté à Montréal depuis aujourd'hui. La Presse a rencontré Alex Honnold à l'occasion du festival.

LE MAÎTRE DE L'ESCALADE ULTIME

Vêtu de son sempiternel coton ouaté rouge à capuchon, Alex Honnold s'attend à ce que LA question finisse par être posée:

Pourquoi?

Pourquoi grimper en solo, sans corde? Pourquoi prendre ce risque insensé?

«Le solo, c'est l'escalade ultime, explique patiemment le grimpeur de 33 ans. C'est plus exigeant, mais c'est aussi plus gratifiant que l'escalade normale.»

Cela fait des années qu'il fait de l'escalade en solo sur de grandes voies impressionnantes. Mais El Capitan, c'est autre chose. «C'était le rêve de ma vie, c'est ce que je voulais faire plus que tout. Il n'y a rien de plus iconique ou de plus inspirant qu'El Cap. Mais il y avait aussi le fait que personne ne l'avait fait auparavant. Je savais que je pouvais le faire, que ce serait quelque chose d'énorme dans le monde de l'escalade.»

Lorsque Alex Honnold se remémore son arrivée au sommet d'El Capitan, un immense sourire s'élargit, s'élargit sans cesse sur son visage. Même en ce moment, pendant une entrevue au petit-déjeuner en marge du Festival international du film de Toronto, le grimpeur ne peut réprimer une bouffée de joie à l'état pur.

«Je suppose que pour le reste de ma vie, c'est ce que je vais ressentir. Quelle expérience extraordinaire!»

Et le danger? La mort?

«Je ne veux pas mourir, mais je sais que je vais mourir un jour, déclare-t-il posément. Nous allons tous mourir. On verra bien quand ça viendra pour moi. L'important, c'est de vivre la vie que je veux vivre et de ne pas trop me stresser à ce sujet.»

Il raconte que son père est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans.

«Je ne sais pas s'il y a là une leçon, laisse-t-il tomber en s'attaquant à une énorme omelette qu'un serveur vient de déposer sur la table. Je pense que, quel que soit le moment où ça finit, c'est toujours un peu trop tôt.»

La possibilité d'une issue fatale est au coeur du film Free Solo, qui sort aujourd'hui à Montréal. La caméra s'invite dans la vie personnelle d'Alex Honnold. Sans complaisance.

«C'est deux ans de ma vie. On voit le bon, le mauvais et le très laid. Je me dis parfois: "Oh, je n'aurais jamais dû dire ça, c'est dur." Mais c'est honnête.»

Il affirme toutefois qu'il n'a rien appris de bien nouveau sur lui-même en se voyant ainsi exposé au grand écran. «Je savais que je n'étais pas une personne chaleureuse et pleine de compassion, je savais que je pouvais me montrer insensible. Mais il reste qu'après coup, c'est parfois difficile à regarder.»

Le grimpeur admet que la présence d'une équipe de tournage n'a pas facilité sa relation naissante avec sa petite amie, Sanni McCandless. Déjà, elle devait s'habituer au style de vie non habituel du grimpeur, qui vit littéralement dans sa camionnette depuis des années. «Le seul fait de vivre à deux dans un tel véhicule serait difficile pour n'importe quel couple, mais quand on ajoute un gars avec une caméra, il ne reste plus grand place. Ça devient un peu embarrassant.» Cet habitué des tournages reconnaît toutefois que ce sont souvent les scènes les plus difficiles qui sont les plus précieuses dans un film.

Alex Honnold ne croit pas que la présence d'une équipe de tournage l'ait incité à tourner les coins rond, à prendre davantage de risques. «Ça a juste permis d'appliquer un peu de pression pour que je m'y mette enfin. C'est un peu comme quelqu'un qui s'inscrit à un marathon et qui avertit ses amis: ça l'engage.»

Grimpeur engagé

Parfois un peu brusque dans ses interactions interpersonnelles, Alex Honnold ne craint pas de se mouiller sur les réseaux sociaux en prônant la lutte contre les changements climatiques et en déplorant les décisions de l'administration Trump au sujet de certains parcs nationaux.

«Je n'ai pas peur de prendre position quand c'est facile à défendre, quand il y a des preuves, comme dans le cas des changements climatiques. Je n'ai pas peur de me retrouver du bon côté de l'Histoire.»

Les questions sont parfois plus controversées. Alex Honnold a notamment prôné un meilleur contrôle des armes à feu. «Dans le monde occidental, c'est uniquement aux États-Unis que c'est controversé à ce point.»

Ses commanditaires, comme The North Face, se préoccupent-ils de ses prises de position? «Je pense qu'ils sont à l'aise avec ça. Et je pense que c'est la dernière chose qui les préoccupe. Ils s'inquiètent probablement davantage à l'idée que je meure dans un terrible accident.» Pour l'instant, ses commanditaires peuvent souffler: le grimpeur n'a pas de gros projets à l'horizon. Il vient de fracasser le record de vitesse pour l'ascension du Nose, une autre voie d'El Capitan, encordé avec son partenaire Tommy Caldwell. Ils sont passés sous la barre des deux heures. «Je vais peut-être faire de petits projets comme ça jusqu'à la fin de mes jours.»

Il pourrait être intéressé aux immenses murs qu'on peut trouver sur la Terre de Baffin, mais ce n'est probablement pas pour demain. «Je n'aime pas le froid.»

Il n'aime pas non plus l'humidité et les moustiques. Pour cette raison, il n'a jamais vraiment fait d'escalade dans le Nord-Est américain. Toutefois, plus jeune, il a eu l'occasion de grimper à Val-David alors qu'il visitait son parrain à Montréal. «J'aimerais bien y retourner un jour. Je me rappelle qu'il y avait de très jolies voies.»

