Melissa McCarthy en chaussures Aldo à 46 $

C'est avec cette paire de chaussures à talons aiguilles que la vedette de Can You Ever Forgive Me? s'est rendue au Festival international du film de Santa Barbara, où elle a reçu une récompense pour son rôle.

Celle qui est également nommée aux Oscars, aux côtés de Richard E. Grant avec qui elle partage l'affiche, n'en est pas à sa première apparition avec ce type de chaussures.

En 2016, elle avait foulé le tapis rouge lors de la première de Ghostbusters avec des sandales Cardross, provenant elles aussi de l'entreprise québécoise Aldo.