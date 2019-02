Baisse de fréquentation dans les cinémas du Québec

Agrandir

Le cinéma d'aventure, avec 32 % des entrées, a occupé quatre des cinq premières places au palmarès des films les plus vus en salle. Ces places ont été assurées par les films Avengers: Infinity War (notre photo), Black Panther, Jurassic World: Fallen Kingdom et Jumanji: Welcome to the Jungle.

Photo Chuck Zlotnick, fournie par Marvel Studios