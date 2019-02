Le Super Bowl ravive l'intérêt pour Toy Story 4

Ce n'est pas une nouvelle: on sait depuis le mois de novembre que Toy Story 4 prendra l'affiche l'été prochain.

Une première bande-annonce, sur laquelle on voit tous les personnages faire une ronde sur l'air de Both Sides Now de Joni Mitchell, a même grandement circulé depuis l'automne - elle a été vue 16 millions de fois sur YouTube.

> Visionnez la bande-annonce

Mais 30 petites secondes diffusées dimanche pendant le Super Bowl, courtes mais hilarantes, et mettant en scène Buzz Lightyear, a ravivé la flamme de nos attentes et nous fait littéralement compter les jours avant le 21 juin. - Josée Lapointe