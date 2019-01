The Mule pourrait rapporter 100 millions

Cent millions. Ce sont les recettes que devrait générer The Mule d'ici à la fin de sa carrière en salle aux États-Unis et au Canada.

The Wrap a récemment fait remarquer que le film de Clint Eastwood, sorti le 14 décembre sans avoir été montré aux médias, a quand même bien tiré son épingle du jeu pendant la période des Fêtes en affichant une popularité constante auprès du public.

Il est vrai que l'accueil pour The Mule fut dans l'ensemble beaucoup plus favorable que pour The 15:17 to Paris, le précédent film du vénéré cinéaste.