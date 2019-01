Le film sur Aretha Franklin est lancé

Elle en a confié l'écriture et la réalisation à deux femmes: la metteure en scène de Broadway Liesl Tommy et la scénariste Callie Khouri (Thelma & Louise).

On savait depuis un an que Jennifer Hudson défendrait le rôle principal. C'est la reine de la soul, morte en août dernier, qui avait elle-même choisi la comédienne de Dreamgirls pour l'immortaliser à l'écran.

Le projet de Respect est sur les rails depuis quelques années déjà. Selon Mme Tommy, «le récit de la vie et de la gloire d'Aretha Franklin est l'une des plus grandes histoires américaines de tous les temps.» (Source: Deadline) - Luc Boulanger