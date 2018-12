Les ventes de cassettes en hausse grâce à Guardians of the Galaxy

Selon les données de Nielsen Canada, les ventes globales de cassettes ont augmenté d'environ 14 % en 2018, comparativement à 6 % l'an dernier. Les ventes totales de ce support audio avaient atteint 8500 exemplaires en date du 20 décembre, a dévoilé Nielsen Canada.

Des chiffres grandement attribuables aux bandes sonores des films Guardians of the Galaxy. Les deux titres les plus vendus sous forme de cassette sont les compilations de musique des films de Marvel, où les personnages voyagent à travers la galaxie en écoutant des cassettes personnalisées. Ces bandes sonores représentent 21 % des ventes de cassettes, a précisé Nielsen.