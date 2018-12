Helen Mirren invitée de Yannick Nézet-Séguin

L'Orchestre de Philadelphie, dont Yannick Nézet-Séguin est directeur artistique et chef principal, annonçait hier que le concert et bal du 162e anniversaire de son amphithéâtre aurait pour invitée spéciale la grande actrice britannique Helen Mirren, lauréate d'un Oscar, comme on le sait - en 2007, elle a été sacrée meilleure actrice pour son rôle d'Élisabeth II dans The Queen.

Le samedi 26 janvier, donc, elle se joindra au maestro québécois et à l'Orchestre de Philadelphie afin d'y célébrer l'un des monuments emblématiques de la Pennsylvanie, soit l'Academy of Music, aussi nommée The Grand Old Lady of Locust Street.

Les recettes du bal et concert anniversaire serviront à la préservation et à la restauration de ce bâtiment historique national, qu'occupent l'Orchestre de Philadelphie et le Ballet de Pennsylvanie.