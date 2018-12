Catherine Ocelot: des films inspirants

Quelle empreinte un film laisse-t-il sur nous? Que fait-il résonner? Comment cela se manifeste-t-il? À la suite de projections à la Cinémathèque, j'invite les cinéphiles à s'entretenir avec moi du film qu'ils viennent de voir, et je crée ensuite une oeuvre qui s'inspire de ce dialogue. En voici trois ci-contre.

Ces oeuvres ainsi réalisées s'inscrivent dans ma démarche artistique, qui consiste à observer nos relations, la manière dont nous communiquons et nous influençons les uns les autres.

La rencontre avec l'autre est également centrale dans mon livre La vie d'artiste, paru en mars 2018 (éditions Mécanique générale). Dans ce récit d'autofiction, je mets en scène des dialogues entre moi et des artistes de diverses disciplines (Micheline Lanctôt, Julie Delporte, Rafaël Ouellet et plusieurs autres), afin de les interroger sur leur parcours et les nombreuses facettes de leur vie d'artiste. Je mêle ces rencontres avec des scènes de ma vie quotidienne, et montre ainsi comment notre existence peut évoluer au contact des autres. La vie d'artiste figure sur la liste préliminaire pour le Prix des libraires 2019.

La résidence à la Cinémathèque se poursuit jusqu'en février 2019.