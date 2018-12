Los Angeles aura son musée du cinéma

«Los Angeles fut, et reste encore dans une certaine mesure, l'une des capitales de la production de films [...] Il semblait donc naturel d'y ouvrir un musée majeur pour faire vivre l'héritage du cinéma», résume Kerry Brougher, directeur du musée, projet porté par l'Académie des arts et sciences du cinéma, celle-là même qui décerne chaque année les prestigieux Oscars.

Le musée - qui ne sera pas situé dans le mythique quartier de Hollywood mais à quelques kilomètres de là - retracera l'histoire du cinéma, ses innovations, et montrera aux visiteurs l'envers du décor et les techniques mises en oeuvre pour réaliser un film.

Côté curiosités, on trouvera également dans les vitrines les célèbres escarpins rouges portés par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, les portes du fictif Rick's Café Américain fréquenté par Humphrey Bogart dans Casablanca, ou encore la machine à écrire utilisée par Joseph Stefano pour écrire le scénario du Psycho d'Alfred Hitchcock.

«Traverser l'écran»

Conçu par l'architecte italien Renzo Piano, grand spécialiste des musées, le bâtiment abritera les collections et expositions sur six étages, ainsi qu'un café, une boutique et une salle de spectacles d'un millier de places.

«Le musée sera un lieu de rassemblement pour les cinéphiles et invitera les gens du monde entier à revivre et à approfondir cet amour qui nous unit autour de cet art accessible à tous», a déclaré Dawn Hudson, directrice générale de l'Académie.

«Un passage par le musée sera comme un rêve éveillé, dans lequel le visiteur aura l'impression d'avoir traversé l'écran pour découvrir comment la magie du cinéma est fabriquée», a-t-elle promis.

Plusieurs stars d'Hollywood, parmi lesquelles Tom Hanks, Annette Bening et Laura Dern, sont étroitement impliquées dans le projet, organisant des collectes de fonds et cherchant des soutiens dans le monde entier.

«Ce sera un mélange entre le Louvre, le Musée d'Art moderne et l'Hermitage», a lancé Tom Hanks à la presse lors d'une récente visite du chantier. «Tous ceux qui viendront à Los Angeles voudront le voir, et ils ne vont pas y traîner seulement une heure ou deux», a affirmé l'acteur.

Pour son ouverture officielle fin 2019, le musée organisera une rétrospective consacrée à Hayao Miyazaki, dont les chefs d'oeuvre d'animation (Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, etc.) ont souvent été sélectionnés aux Oscars, qui l'ont récompensé en 2003 pour Le Voyage de Chihiro.

Pour Kerry Brougher, au-delà de l'hommage à l'artiste de 77 ans, cette exposition est aussi un gage de l'ouverture au monde du musée.

«Je voulais une célébrité internationale pour montrer aux gens que ce musée ne parlera pas seulement de Hollywood ou du cinéma américain», a expliqué le directeur à l'AFP.

L'exposition, première de cette ampleur aux États-Unis, proposera un voyage thématique à travers les mondes de Miyazaki et rassemblera plus de 200 croquis, storyboards et extraits vidéo, selon Jessica Niebel, sa conservatrice.

«L'animation joue un rôle important dans la magie du cinéma, et est parfois sous-estimée», dit-elle. «Miyazaki est un génie [...] et un réalisateur que j'admire, parce qu'il fait des films sur la vie, sur ce que cela signifie d'exister dans ce monde».

La rétrospective sera suivie par une exposition sur l'histoire des réalisateurs noirs américains et leur contribution au cinéma de leur pays.