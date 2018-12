Jurassic Park à la Bibliothèque du Congrès

La Presse

Les longs métrages américains Jurassic Park, The Shining, Brokeback Mountain, Cinderella et My Fair Lady font partie de la cohorte des 25 films ajoutés cette année au National Film Registry, liste d'oeuvres dont la valeur historique est reconnue et qui sont protégées à perpétuité dans les chambres fortes de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.