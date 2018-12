Greig Fraser à la direction photo de Dune

Greig Fraser présente de beaux états de service, ayant signé la photographie d'oeuvres telles Lion, Rogue One - A Star Wars Story et Zero Dark Thirty.

Cela signifie aussi que Villeneuve ne travaillera pas avec le talentueux Roger Deakins qui avait signé la photographie de ses films Prisoners, Sicario et Blade Runner 2049, pour lequel il a remporté un Oscar en février dernier.

Basé sur l'oeuvre de science-fiction de Frank Herbert, Dune doit être tourné en deux parties. - André Duchesne (d'après IndieWire)