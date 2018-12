Sur le plateau de Mafia Inc.

Il y avait de l'action, mardi, sur le plateau de tournage du film Mafia Inc. du réalisateur Podz installé à la salle de réception Plaza Viau de Saint-Léonard.

Le photographe de La Presse Edouard Plante-Fréchette s'est joint à la cohorte de représentants des médias invités à rencontrer les artisans et comédiens de ce film qui raconte l'histoire d'un déchirement au sein de la mafia sicilienne de Montréal.

Mafia Inc. est inspiré de l'ouvrage éponyme de deux anciens collègues de La Presse, André Cédilot et André Noël. Leur essai, publié à l'automne 2010 aux Éditions de L'Homme, a été adapté pour le grand écran par le scénariste Sylvain Guy.

Au cinéma, le film devient fiction. On y suit l'histoire de Vince Gamache (Marc-André Grondin), fils d'un tailleur qui a pour clients les membres de la famille mafieuse Paternò. Afin de monter en grade dans l'organisation des Paternò, Vince frappe un grand coup. Mais on découvre qu'il a commis une erreur susceptible d'avoir des répercussions dans la famille sicilienne. Il en est donc exclu. Sa soeur Sofie (Mylène Mackay), qui est en couple avec un membre des Paternò, devra alors choisir son camp. Le film met aussi en vedette Sergio Castellitto, Gilbert Sicotte et une cinquantaine d'autres comédiens.