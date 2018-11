La SODEC finance le biopic sur Céline Dion

La SODEC a annoncé ce matin sa participation financière dans le long métrage La vraie vie d'Aline Dieu, un biopic écrit et réalisé par la comédienne et humoriste française Valérie Lemercier.

La maison de production Caramel Films (La Bolduc, Paul à Québec, Funkytown) participera à cette coproduction, annonce-t-on également dans ce communiqué.

On savait depuis un moment déjà que Valérie Lemercier avait l'intention de faire un film de fiction sur la carrière de Céline Dion. En septembre dernier, elle disait sur le plateau de l'émission française Quotidien que le scénario était prêt et que le tournage s'amorcerait en février 2018.

Ce matin, la SODEC a accompagné son annonce d'un synopsis du projet. Il se lit comme suit: «Québec, les années 1960. Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant, Aline. Chez les Dieu, la musique est reine et, même si les fins de mois sont parfois difficiles, la vie y est joyeuse. Aline grandit et se découvre un don: elle a une voix en or. Le producteur de musique Guy-Claude, lorsqu'il découvre le talent d'Aline, n'a alors qu'une idée en tête: faire d'Aline une star planétaire.

Selon Valérie Lemercier, Céline Dion est au courant du projet et ne s'y est pas opposé.

Ce financement de la SODEC s'inscrit dans une annonce où elle indique qu'elle apportera son soutien à cinq projets de longs métrages de fiction dans lesquels le Québec a une participation minoritaire. Le film sera distribué par MK2.