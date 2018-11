Nouveau cinéma au Centre Phi

Le Centre Phi inaugure aujourd'hui un cinéma consacré aux films de réalité virtuelle. Ce nouveau lieu présentera deux séries de films en alternance pendant la journée. La Presse a vu les six films des deux premiers programmes, L'homme et la machine et Rêves de mondes, à l'affiche jusqu'au 14 janvier. À noter que quatre des six films sont seulement en anglais.

L'île des morts

Benjamin Nuel, 2018, 8 minutes, France

Ce film découle du mythe grec de Charon, le passeur qui menait les morts aux Enfers, repris par le peintre Arnold Böcklin dans sa toile L'île des morts. Benjamin Nuel y évoque le passage de la vie à la mort, depuis la belle maison au bord de l'eau qui se décompose symboliquement jusqu'aux rochers escarpés et aux hauts cyprès de l'île fatale. Esthétiquement réussi, ce court métrage a été récompensé à la Mostra de Venise. Offert en français.

Half Life VR

Robert Connor, 2018, 12 min, Suède

Voici une approche originale de la réalité virtuelle avec des extraits d'un spectacle de danse contemporaine du Ballet royal suédois. Signé par la chorégraphe israélienne Sharon Eyal, Half Life a été créé sur scène l'an dernier et capté par la suite pour la réalité virtuelle. Avec 13 énergiques danseuses et danseurs vibrant dans leurs costumes vaporeux au son de la musique d'Ori Lichtik. On en aurait pris encore...

Alteration

Jérôme Blanquet, 2017, 17 min, France

Film de fiction, Alteration raconte l'histoire d'Alexandro qui accepte de se soumettre à une expérience scientifique sur les rêves. Mais il est contaminé par la charmante et intrusive Elsa qui pénètre dans son subconscient... Avec ses effets immersifs et des décompositions de l'image très réussies, cette réflexion sur l'intelligence artificielle rappelle celle de Jeremy Shaw avec son installation vidéo Liminals présentée actuellement au Musée des beaux-arts de Montréal.

I Saw the Future

François Vautier, 2017, 5 min, France

Cogitation sur l'évolution de la technologie numérique, I Saw the Future est réalisé à partir des propos de l'écrivain de science-fiction et futurologue britannique Arthur C. Clarke (1917-2008). On le voit, en 1964, à la télévision, évoquer sa vision de l'avenir de l'humanité, des prévisions si justes sur le monde de l'internet, la recherche astronomique ou encore l'intelligence artificielle qu'elles en sont troublantes. Offert en français.

Notes on Blindness

Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton et James Spinney, 2016, 7 min, Royaume-Uni

À l'origine, Notes on Blindness est un documentaire de 1 h 30 qui raconte l'expérience vécue par l'écrivain et professeur John Hull, devenu aveugle en 1983. Hull a enregistré ses impressions sur l'évolution de sa cécité, notamment ses nouvelles perceptions des sons qui l'amenèrent à apprécier les activités humaines générant des bruits. La version de 7 minutes en rv nous en donne toutefois une idée... trop brève.

I Philip

Zandrowicz, 2016, 14 min, France

Deux scientifiques parlent à un robot que ce dernier vient de créer. Ce robot a la voix et la forme humaine de l'auteur américain Philip K. Dick (1928-1982), dont les romans et les nouvelles de science-fiction furent adaptés au cinéma. Dans ce court métrage de fiction, on s'immerge dans la pensée, l'humour et l'insolence de cet androïde à l'intelligence stupéfiante...

Cinema VR, au Centre Phi (407, rue Saint-Pierre, Montréal)