Le directeur photo Matthew J. Libatique inculpé pour une agression

Matthew J. Libatique, directeur de la photographie américain mis en nomination aux Oscars, a été inculpé pour agression contre des policiers et des ambulanciers en Pologne, a-t-on appris mercredi auprès de la police.

«Le directeur de la photographie américain Matthew L. a été accusé mercredi d'avoir violé le droit à l'intégrité physique d'agents de police et d'ambulanciers», a déclaré à l'AFP Monika Chlebicz, porte-parole de la police régionale à Bydgoszcz, une ville du nord-ouest où Matthew Libatique assistait au festival international de cinéma Camerimage.

La police n'a pas le droit de divulguer le nom complet du suspect pour des raisons légales, mais Mme Chlebicz a confirmé son âge (50 ans) et son identification comme cinéaste américain mis en nomination aux Oscars (en 2010 pour Black Swan).

Selon Mme Chlebicz, l'incident s'est produit dans un hôtel de Bydgoszcz où la police a été appelée par les ambulanciers s'occupant du cinéaste, «visiblement en état d'ébriété» et blessé au visage.

«L'homme s'est mis à agresser les ambulanciers et a utilisé des termes vulgaires pour les insulter. Lorsque la police est arrivée, il a repris le même comportement à leur égard», a déclaré Mme Chlebicz.

Il a été emmené d'abord à l'hôpital pour soigner ses blessures et ensuite remis à la police, a-t-elle ajouté.

Le parquet de Bydgoszcz a indiqué à l'AFP qu'ils comptaient interroger le cinéaste plus tard mercredi avant de décider de son éventuelle détention provisoire. Il encourt une peine de trois ans de prison.

Matthew Libatique a été nommé en 2010 aux Oscars, BAFTA, ASC et à d'autres prix pour son travail sur Black Swan de Darren Aronofsky. Il a aussi été au générique d'A star is Born, de Bradley Cooper avec Lady Gaga, de Phone Game de Joel Schumacher et d'Iron Man 2.

Il a également travaillé entre autres avec Spike Lee (Chi-Raq, Passing Strange), Jodie Foster (Money Monster) ou encore Mathieu Kassovitz (Gothika). Il a aussi tourné des clips vidéo, notamment pour Jay Z, Tracey Chapman et Moby.