L'actrice Paz de la Huerta poursuit Harvey Weinstein

La poursuite déposée à la Cour supérieure de Los Angeles allègue que Harvey Weinstein a agressé sexuellement Mme de la Huerta à deux reprises à New York en décembre 2010, la harcelant d'appels téléphoniques entre les deux agressions. La police de New York a déclaré il y a un an qu'elle enquêtait sur les allégations de Mme de la Huerta. Aucune accusation n'a été portée dans l'affaire, mais Harvey Weinstein est inculpée à New York de la même infraction impliquant une autre femme.

Dans une nouvelle allégation, la poursuite soutient que le mois suivant, Harvey Weinstein s'est dénudé devant l'actrice dans un hôtel de Beverly Hills, alors qu'elle était allée le confronter. Elle allègue que le magnat déchu avait tenté de la convaincre d'avoir une relation sexuelle avec lui et une autre femme.

Environ un an après ces événements allégués, Mme de la Huerta a été renvoyée de l'émission Boardwalk Empire de la chaîne HBO, et la poursuite indique qu'elle a des raisons de croire que Harvey Weinstein était impliquée dans la décision. Elle fait état d'une photo parue dans le New York Times de Harvey Weinstein parlant à Martin Scorsese, réalisateur et producteur exécutif de la série, quelques semaines avant son renvoi.

L'avocat de Harvey Weinstein, Ben Brafman, a souligné l'absence d'accusations à New York et a soutenu par courriel que la nouvelle version des faits de Mme de la Huerta était « tout aussi absurde et malheureusement, le produit d'une personnalité instable avec une imagination vive ».

Les représentants de Martin Scorsese, qui n'est pas un défendeur dans l'affaire, n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Mme de la Huerta, 34 ans, estime que les dommages à sa carrière s'élèvent au moins à 60 millions US.

Plus de 75 femmes ont accusé d'inconduite Harvey Weinstein, un des hommes les plus puissants de Hollywood à un certain moment. Il a nié toutes les allégations de relations sexuelles non consentantes, son avocat s'en prenant à la crédibilité de ses accusatrices.