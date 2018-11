Deux nouvelles options pour voir du cinéma français

Sur la plateforme iTunes, plusieurs films venus de l'Hexagone, plutôt récents, sont maintenant regroupés sous la bannière «Films français».

On y retrouve notamment quelques titres inédits, parmi lesquels Diamant noir, le film qui, l'an dernier, a valu à Niels Schneider le César du meilleur espoir masculin.

Sur un mode plus traditionnel, la chaîne StudioCanal s'est installée récemment chez Bell et Vidéotron. Au menu, du vrai cinéma de répertoire français, avec des titres comme Les choses de la vie (Claude Sautet), Le corniaud (Gérard Oury), Max mon amour (Nagisa Ôshima), Le prix du danger (Yves Boisset) et plusieurs autres, sans oublier des soirées consacrées à une célébrité: Michel Blanc, Henri-Georges Clouzot, vendredi prochain, Marcel Carné, le 23 novembre, et Catherine Deneuve, le 30.

Répertoire Itunes

Itunes.com/filmsfrancaisaucanada

StudioCanal

Bell 158 (SD) et 1158 (HD)

Vidéotron: 52 (SD) et 652 (HD)