Michael Douglas inaugure son étoile à Hollywood

Lors de cette cérémonie, Michael Douglas était flanqué d'un trio de vedettes internationales : son père, Kirk Douglas, 101 ans, Jane Fonda, qui partageait avec lui l'affiche du film The China Syndrome (Le Syndrome chinois) en 1979, et son épouse, Catherine Zeta-Jones.

« C'est un grand honneur. Je ne rajeunis pas et je veux le célébrer en famille », a lancé le comédien de 74 ans avant de remercier, les larmes aux yeux, son père pour sa présence. « Je vais le dire simplement et du fond du coeur : "Je suis tellement fier d'être ton fils" », a-t-il dit, des sanglots dans la voix.

Jane Fonda s'est quant à elle demandé pourquoi Douglas junior avait dû attendre si longtemps pour avoir son étoile à Hollywood.

« Michael Douglas et moi partageons bien plus qu'une affiche de film. Nos pères étaient tous les deux des légendes du cinéma et, heureusement, Kirk Douglas est toujours parmi nous, a-t-elle lancé. Reprendre les affaires de famille, c'est toujours risqué. Regardez donc les Trump ou les Corleone », a plaisanté Jane Fonda.

Révélé au grand public par la série policière The Streets of San Francisco (Les rues de San Francisco), Michael Douglas n'avait que 29 ans lorsqu'il a remporté son premier Oscar, en tant que producteur du film One Flew Over the Cuckoo's Nest (Vol au-dessus d'un nid de coucou), qui avait raflé au total cinq statuettes (dont Meilleur acteur pour Jack Nicholson, Meilleure actrice pour Louise Fletcher et Meilleur réalisateur pour Milos Forman) en 1976.

C'est en 1987 que ses talents d'acteur seront récompensés par un autre Oscar, cette fois pour son rôle de financier dans Wall Street. Michael Douglas enchaînera alors les rôles à succès, comme Romancing the Stone (À la poursuite du diamant vert), Fatal Attraction (Liaison fatale) et Basic Instinct.

Sa nouvelle série, The Kominsky Method (La méthode Kominsky), comédie dans laquelle il campe un acteur grincheux sur le retour, sera diffusée à partir du 16 novembre sur la plateforme Netflix.