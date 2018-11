The Other Side of the Wind: la résurrection d'Orson Welles

Oja Kodar dans The Other Side of the Wind

Une musique de Michel Legrand

Le célèbre compositeur français, toujours très actif à 86 ans, a déjà composé la musique de F for Fake, un documentaire qu'a réalisé Orson Welles en 1973. C'est tout naturellement vers lui que se sont tournés les producteurs quand est venu le moment de trouver celui qui pourrait composer une trame musicale entièrement originale pour The Other Side of the Wind. «Orson a toujours évoqué une musique jazzy qui proviendrait des différents groupes ayant été invités à jouer à la grande fête-anniversaire de Hannaford. Michel était extrêmement enthousiaste et il a donné son accord tout de suite. Pour moi, m'asseoir avec Michel Legrand et le regarder interagir avec les images d'Orson Welles a été l'un des grands moments de ma carrière cinématographique», a précisé dans ses notes d'intention Frank Marshall, producteur, entre autres, de plusieurs des films de Steven Spielberg.

Un documentaire en parallèle

Intitulé They'll Love Me When I'm Dead, que mettra Netflix en ligne sur sa plateforme aujourd'hui aussi, un documentaire relatant l'histoire de The Other Side of the Wind et de sa construction a été produit. Réalisé par le cinéaste oscarisé Morgan Neville (20 Feet From Stardom, Won't You Be My Neighbor ?), ce documentaire regroupe des scènes d'archives, tout autant que de nouvelles interviews avec des artisans de l'époque. Quant au titre, il fait référence à une phrase qu'aurait lancée Orson Welles pour dénoncer l'hypocrisie d'un système qui l'a rejeté.

On regarde?

Oui, assurément. The Other Side of the Wind n'est pas un film «achevé» comme tel, dans la mesure où il ne propose pas un style narratif classique, mais il témoigne de l'état d'esprit d'un artiste qui tient à avancer, à explorer, à trouver sa pertinence dans un monde en pleine transformation. Le film revendique pleinement l'esthétisme de l'époque, notamment lors de moments où l'on plonge carrément dans le psychédélisme. Il s'inscrit aussi dans cette lignée d'oeuvres à travers lesquelles un artiste s'interroge sur la pratique de son art, cette fois de façon assez grinçante. Le travail de reconstruction d'un film qui, pendant si longtemps, n'existait qu'à titre de légende n'est rien de moins que magistral.

The Other Side of the Wind est diffusé sur Netflix dès aujourd'hui.