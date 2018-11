Rami Malek s'est identifié à Freddie Mercury

Associated Press New York

L'acteur a parlé de son rôle lors de la première new-yorkaise de Bohemian Rhapsody, mardi. Il a expliqué qu'il s'était identifié à la passion de Freddie Mercury pour le succès.

«J'ai décidé d'être un acteur il y a plus de dix ans. Je pense que quelque chose brûlait peut-être en moi comme en lui. Nous avions l'ambition de vivre notre rêve. Et j'ai l'occasion de le faire maintenant, en ce moment même», a confié Rami Malek.

La performance de Rami Malek a impressionné non seulement les fans de Queen, mais aussi les membres du groupe. Le chanteur actuel de Queen, Adam Lambert, estime même que la ressemblance entre les deux est incroyable.

«J'aime le coeur qu'il apporte au rôle, la sensibilité. J'aime le fait que la musique de ce groupe touche les gens d'une certaine manière. Et je le sais personnellement, vous savez, puisque je suis en tournée avec eux depuis six ans», a souligné le chanteur.

«Vous jouez l'un de ces succès et vous regardez le public s'allumer et ressentir de la nostalgie, se remémorer tous les souvenirs qu'ils ont partagés sur cette pièce de musique. Ils connaissaient chaque mot et ils rient et ils pleurent et ils dansent. C'est ce que vous voulez, ça unit vraiment les gens. Je pense donc que le film va aussi avoir ce pouvoir», a ajouté Adam Lambert.

Et Rami Malek a également captivé le guitariste Brian May.

«On croit vraiment qu'il est Freddie», a-t-il dit.

Mike Myers, qui a utilisé Bohemian Rhapsody dans son propre film, Wayne's World, fait une courte apparition dans le long métrage, dans la peau d'un dirigeant de l'industrie du disque qui dit au groupe que personne ne jouera cette chanson à la radio.

«J'ai passé tellement de temps à me battre pour inclure Bohemian Rhapsody dans Wayne's World que j'ai trouvé qu'il y avait là une incroyable ironie, c'était un honneur complètement fou», a lancé Mike Myers.

Bohemian Rhapsody est actuellement à l'affiche.