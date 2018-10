Lena Dunham scénariste pour Spielberg

L'actrice et réalisatrice s'est vu confier l'écriture du scénario par Steven Spielberg et J.J. Abrams. On y suivra la véritable histoire d'une réfugiée syrienne et de ses deux enfants, survivants après le naufrage de leur embarcation.

«Je suis très chanceuse de pouvoir raconter cette histoire et de soutenir ces gens», a-t-elle déclaré sur Twitter.

Selon Variety, Steven Spielberg et J.J. Abrams uniront leurs forces pour produire le long métrage. Le projet sera financé par le studio Paramount, qui n'a pas encore fixé de date de sortie.

Lena Dunham, quant à elle, apparaîtra prochainement dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, aux côtés de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. - Stéphanie Vallet