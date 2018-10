Daniel Radcliffe n'est plus reconnu pour Harry Potter

Dans une entrevue récemment, Daniel Radcliffe a affirmé que les enfants ne l'identifient plus comme Harry Potter, car ils ne le reconnaissent plus.

«Parfois, je rencontre des enfants et leurs parents me les amèneront et ils diront: «c'est Harry Potter» et les enfants diront «non, ce n'est pas lui».»

L'acteur, qui a presque 30 ans, a obtenu le rôle du jeune sorcier de Gryffondor alors qu'il était préadolescent.

Le dernier film de la franchise, Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2, est sorti en 2011.