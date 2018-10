L'après-Logan de Richard E. Grant

Avec Melissa McCarthy, l'acteur britannique Richard E. Grant est la covedette de Can You Ever Forgive Me? , un film inspiré de la vie de Lee Israel, une auteure sur le retour qui a été condamnée pour avoir forgé de fausses lettres de grands auteurs disparus.

Vu à New York lors d'une rencontre de presse tenue la semaine dernière, l'acteur, qui incarne l'ami flamboyant de la «fraudeuse», a raconté comment ce projet essentiellement conjugué au féminin avait été salutaire.

«C'est le plateau le plus dénué de testostérone sur lequel j'ai travaillé! a-t-il déclaré. En raison de la nature très intime de cette histoire, la réalisatrice Marielle Heller a vraiment su créer un environnement de collaboration et de compassion.

«C'était d'autant plus remarquable que je sortais alors du tournage de Logan, où j'étais entouré d'environ 300 mecs avec des bras plus gros que mes cuisses. Il y avait des guns, des chars, des putains de grues. Là, le contraste était énorme, d'autant que le film est d'un tout autre genre. Mais oui, le fait que Can You Ever Forgive Me? ait été conçu et mené par des femmes a assurément fait une différence.»

Can You Ever Forgive Me ? prendra l'affiche au Québec le 2 novembre.