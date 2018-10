Colloque sur les femmes dans les médias audiovisuels

Du 24 au 26 octobre, quelque 45 chercheuses universitaires, artistes et représentantes d'organismes culturels, entre autres, participeront au colloque «Être femme dans les médias audiovisuels au Québec: cinéma télévision, jeux vidéo et web».

Les participantes discuteront de la place des femmes et des créatrices devant et derrière la caméra au fil du temps. Parmi les conférencières, on retrouvera Monique Simard, scénariste, productrice et ancienne patronne de la SODEC, la journaliste Josée Boileau, la réalisatrice Marquise Lepage et la professeure à l'UQAM Francine Descarries.

L'évènement, auquel sont associés différents organismes universitaires, est gratuit et ouvert à tous.

________________________________________________

De 9h à 17h à la Cinémathèque québécoise.