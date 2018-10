James Bond ne sera jamais une femme!

«Bond est un homme. C'est un personnage masculin. Il a été écrit comme tel, et il restera probablement comme tel. Et c'est bien. Nous n'avons pas besoin de transformer les personnages masculins en femmes. Il faut juste créer plus de personnages féminins et faire en sorte que les histoires s'adaptent à ces personnages», a-t-elle déclaré.

Rappelons que Daniel Craig reprendra son rôle pour la dernière fois dans le 25e film officiel de la série, dont la réalisation sera assurée par Cary Fukunaga (Beasts of No Nation) en remplacement de Danny Boyle, qui s'est désisté.

La sortie du nouveau 007 est prévue le 14 février 2020. - Marc-André Lussier

