Jackie Chan participera à un film canadien

La vedette de films d'action Jackie Chan participera à titre de producteur au film d'animation canadien Once Upon a Zodiac.

Toonbox Entertainment et GAMA Entertainment ont annoncé que la vedette de Rush Hour prêterait également sa voix au film, actuellement en production à Toronto.

Le film propose un monde mystique et merveilleux peuplé par les animaux du zodiaque.

Les producteurs ont indiqué que Jackie Chan prêterait sa voix à un vieux chat.

L'histoire tourne autour d'un tigre, d'un rat et d'un dragon - représentant la force, l'intelligence et le courage - alors qu'ils entreprennent de résoudre des mystères.

Toonbox Entertainment est établie à Toronto, tandis que GAMA Entertainment est à Los Angeles.

Jackie Chan a déjà fait du doublage dans les films The Nut Job 2: Nutty By Nature et Kung Fu Panda.