Plus de 80 premières aux Rendez-vous Québec Cinéma

Annoncée hier matin, la programmation se décline aussi en de nombreux événements spéciaux, rendez-vous avec le public et leçons de cinéma à voir du 20 février au 2 mars.

On savait déjà que le long métrage de fiction Avant qu'on explose de Rémi St-Michel ouvrirait le festival. Or, on a annoncé hier que c'est un documentaire, La fin des terres, qui sera présenté en soirée de clôture. Ce film de Loïc Darses, produit à l'ONF, donne la voix aux milléniaux.

Entre ces deux films, les RVQC proposeront quatre autres soirées Tapis bleu de grandes premières, dont le long métrage de fiction Nous sommes Gold d'Éric Morin. Mettant en vedette Monia Chokri, ce film s'intéresse à la vie d'une musicienne qui, à la suite d'une terrible tragédie, rentre dans sa ville natale.

Dans la catégorie des documentaires, on aura à l'oeil Le vieil âge et l'espérance de Fernand Dansereau, film qui complète une trilogie avec Le vieil âge et le rire et L'érotisme et le vieil âge.

Avec deux représentants finalistes aux Oscars, les courts québécois ont la cote ces jours-ci et les RVCQ en projetteront 182, dont une cinquantaine de premières. À suivre ici, La porte d'Anik Jean, qui met en vedette son mari Patrick Huard, aussi porte-parole des RVQC, ainsi que Les années lumière de la comédienne Sarianne Cormier.

Leçons de cinéma et hommage à la petite vie

Quatre leçons de cinéma ponctueront les 11 jours de festivités. La comédienne et metteure en scène Brigitte Poupart, le compositeur Pilou, la directrice photo Sara Mishara et le réalisateur Émile Gaudreault viendront parler de leur art.

Comme chaque année, on retrouve Le grand rendez-vous Radio-Canada à la programmation. On y célébrera cette année le 25e anniversaire de l'émission La petite vie. Au menu de cette soirée : un jeu-questionnaire animé par Jean-Sébastien Girard et une relecture de certaines scènes.

Les RVQC proposent plusieurs autres activités, dont un volet jeunesse, un autre consacré aux arts numériques, des 5 à 7 où l'on croisera de nombreux artisans. Et bien sûr, au coeur de ces journées, le public pourra voir ou revoir tous les films québécois de la dernière année, de Chien de garde de Sophie Dupuis à La chute de l'empire américain de Denys Arcand, de L'amour de Marc Bisaillon à La disparition des lucioles de Sébastien Pilote ou encore Sashinka de Kristina Wagenbauer.