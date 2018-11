Ziva Postec et Shoah: entre destin et création

Or, derrière le travail de Lanzmann, il y a celui de Ziva Postec, qui a mis six ans à faire le montage du film à partir de 350 heures de pellicules 16 mm. Un travail titanesque mené en parallèle à sa vie mouvementée et tourmentée.

C'est à cette femme, à son travail de création mais aussi à son destin que la documentariste Catherine Hébert consacre son plus récent film, présenté aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM).

Film mythique

Un jour, en présentant son film Carnets d'un grand retour à l'ancien cinéma Excentris, Catherine Hébert évoque l'importance du montage et rend hommage à sa monteuse, Annie Jean. À la suite de cette présentation, elle rencontre Rémy Besson, doctorant s'intéressant au film Shoah de Claude Lanzmann. «Rémy m'a expliqué la fabrication de ce film mythique et devenu une référence, dit-elle. Il avait rencontré Ziva Postec et s'intéressait à la relation entre le réalisateur et la monteuse.» C'est ainsi que Catherine Hébert a trouvé le sujet du documentaire qu'elle présente aujourd'hui.

Motivation

La résilience et la persistance de Ziva Postec attirent l'attention de Catherine Hébert. «Elle a mis six ans à monter ce film, indique la cinéaste. Aujourd'hui, dans de bonnes conditions, tu disposes d'une vingtaine de semaines pour monter un long métrage documentaire. Est-ce qu'au moment de monter le film, Ziva savait qu'il deviendrait une oeuvre de référence? Je ne crois pas. Il fallait qu'elle possède une motivation à l'épreuve de tout, quitte à y laisser une partie d'elle, pour s'investir avec autant d'intensité. Je voulais aller au coeur de cette motivation.»

Parcours singulier

Née en 1940 en Israël, Ziva Postec connaît un parcours singulier. Elle grandit dans une famille où on ne parle pas de la Shoah. Très jeune, elle s'installe seule à Paris et apprend le français en lisant le roman Isabelle d'André Gide. Elle travaille avec plusieurs grands réalisateurs (Tati, Resnais, Orson Welles). À 24 ans, son mari, l'acteur et metteur en scène Robert Postec, se noie sous ses yeux alors qu'elle est enceinte de sa fille Sarah, avec qui elle aura plus tard des relations difficiles. «En montant son film, sa relation avec sa fille aura été sacrifiée.»