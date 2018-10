Festival du nouveau cinéma: La Presse a vu...

Photo fournie par The 10 East

Jim Cummings est l'auteur, le réalisateur et l'acteur principal de Thunder Road.

Thunder Road

Dans une ville anonyme et sans âme du Texas, Jimmy Arnaud (Jim Cummings) est un policier à cheval sur la loi et l'ordre.

Or, le jour où sa mère meurt, il pète complètement les plombs. Sa descente aux enfers, couplée au fait qu'il est séparé de sa femme, lui fera pratiquement perdre ses liens avec sa fille Crystal (Kendal Farr).

Drame? Non, comédie! Une comédie où tout, vraiment tout, dérape dans la vie de cet homme qui perd ses repères et fait fuir tous les membres de son entourage avec ses soliloques décousus et pitoyables.

Drôle par moments, mais un peu inégal. Tout repose sur le travail du comédien et réalisateur Jim Cummings qui est de toutes les scènes. - André Duchesne

Demain, à 20 h, au Cinéma du Parc, salle 1