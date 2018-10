Festival du nouveau cinéma: La Presse a vu...

Mishima

Parmi l'oeuvre du cinéaste américain Paul Schrader, à qui le FNC consacre une rétrospective, son Mishima: A Life in Four Chapters de 1985 occupe une place importante dans le coeur des experts et cinéphiles.

Dans une savante adaptation où se déploient en parallèle et se recoupent les extraits de trois romans du célèbre auteur japonais et des éléments de sa vie, Schrader reconstruit le chemin qui a conduit à la fin tragique de Yukio Mishima.

Des images obsédantes alimentées par la musique de Philip Glass.

