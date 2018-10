Ville Neuve: 80 000 images plus tard...

Long travail

Ce dessin s'inscrit dans un plan rapproché de près d'une minute, à raison de huit dessins par seconde. Or, il faut être constant d'un dessin à l'autre, dit Félix Dufour-Laperrière. «Chaque détail est reproduit des centaines de fois. Si tu dessines une ride, tu dois la reproduire au bon endroit.» Pour chaque plan, l'auteur faisait de un à dix dessins et une équipe d'animateurs et d'assistants créaient le mouvement. En pleine production (dessins, animation, assistants, encrage), une trentaine de personnes travaillaient sur la création.

Noir et blanc

Comme tous les autres, ce dessin a été fait au crayon de bois et à la gouache diluée. Pourquoi le noir et blanc? «J'ai voulu que les gens sentent qu'ils sont devant un dessin sur papier qui s'anime et se meut, répond le créateur. De travailler sur papier avec de la gouache donnait une signature graphique assez forte avec le jeu des contrastes, l'incertitude des lignes et des textures.» Félix Dufour-Laperrière a deux autres projets d'animation en chantier. «Dans l'animation, on prend goût à être libéré des caprices du réel.»

